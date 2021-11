Corona-Pandemie : Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen liegt wieder über 100

Kreis Viersen Aktuell gelten insgesamt 526 Menschen im Kreis Viersen als infiziert, das sind 37 mehr als am Vortag; 206 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Der Inzidenz-Wert für den Kreis Viersen ist wieder dreistellig vor dem Komma: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist er von 90,4 auf 109,5 gestiegen, die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt bei 106,8. Das Kreisgesundheitsamt registrierte am Freitag 73 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, darunter im Westkreis zwei neue Fälle an der Franziskusschule in Viersen und einen neuen Fall an der Agnes-van-Brakel-Schule in Viersen. Zwei neue Fälle gab es auch in einer Pflegeeinrichtung im Kreis Viersen, dem Evangelischen Altenzentrum Oedt in Grefrath. Aktuell gelten insgesamt 526 Menschen im Kreis Viersen als infiziert, das sind 37 mehr als am Vortag; 206 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. 15 Covid-Patienten (einer mehr als am Vortag) werden stationär in Krankenhäusern im Kreis Viersen behandelt – zwei von ihnen befinden sich auf der Intensivstation, einer von ihnen wird beatmet.