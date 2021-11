Platzgestaltung in Brüggen : Verwaltung stellt Ratsbeschluss zum Silberahorn vor

Brüggen Bürgermeister Frank Gellen und die Verwaltung laden zu einer Infoveranstaltung über die geplante Umgestaltung des Kreuzherrenplatzes. Gegen einen Ratsbeschluss gibt es Proteste.

Zurzeit läuft in Brüggen eine Aktion mit 6000 Postkarten, bei der Anwohner sich für den Erhalt des Silberahorns am Kreuzherrenplatz aussprechen können. Verantwortlich dafür zeichnet Gabriela Hausmann aus Brüggen. Ihr Eindruck beim Verteilen der Karten und Gesprächen war, dass sich Menschen über das Thema noch nicht ausreichend informiert und von der Ratsentscheidung zur Baumfällung nicht mitgenommen fühlten.

Auf den Eindruck von zu wenig Information reagiert jetzt Bürgermeister Frank Gellen (CDU): „Wir wollen die Menschen informieren“, sagte er gegenüber der Rheinischen Post. Er lädt zu einer Informationsveranstaltung zur geplanten Umgestaltung des Kreuzherrenplatzes ein; sie ist geplant für Montag, 22. November, 17 Uhr, in der Burggemeindehalle. „Dabei werden Mitglieder der Verwaltung die mit Mehrheit getroffene Ratsentscheidung vorstellen“, kündigte der Verwaltungschef an. Aber auch die unterschiedlichen Varianten und die bisherigen Entscheidungsschritte sollen dargestellt werden.“

Info Infoveranstaltung zur Umgestaltung des Kreuzherrenplatzes am Montag, 22. November, 17 Uhr, in der Burggemeindehalle am Kreuzherrenplatz in Brüggen. Teilnehmer müssen am Eingang nachweisen, dass sie gegen Corona geimpft, negativ getetest oder genesen sind (3G-Regel).