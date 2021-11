St. Martin in Viersen : Mit der Laterne unterwegs über die Berliner Höhe

Am Freitag zogen rund 300 Kinder und Erwachsene über die Berliner Höhe. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Pandemiebedingt fielen 2020 die Martinszüge in Viersen aus, in diesem Jahr sind nun wieder Kinder und Erwachsene mit ihren Laternen unterwegs. Auftakt war in dieser Woche.

Bis zum 11. November ist es noch ein paar Tage hin, doch die ersten Martinszüge gab’s schon in Viersen. Etwa den des Martinsvereins Berliner Höhe: Am Freitag zogen nach Angaben des Vereins rund 300 Kinder und Erwachsene mit ihren Laternen über die Berliner Höhe, vorneweg ritt St. Martin (Bernd Weiß). Nach der Mantelteilung gab’s diesmal keine Tütenausgabe, dafür spielte die Kapelle fünf Zugaben. Fürs Wochenende sind auch Züge geplant: Samstag in Bistard (17.30 Uhr), Bockert (17 Uhr), Dornbusch (17.15 Uhr), Hagen (17.15 Uhr), Rahser-West (17 Uhr), Vorst (17.15 Uhr) und an der Waldnieler Straße (18 Uhr); Sonntag im Hagenbroich (17.15 Uhr). Text: naf/Foto: Knappe

(naf)