Gesundheit in Schwalmtal : Hauptausschuss berät über Ärztemangel

Wie der Mangel an Hausärzten in Schwalmtal behoben werden soll, dazu gibt es unterschiedliche Vorstellungen bei den Fraktionen. Foto: dpa/Marijan Murat

Schwalmtal CDU, SPD und Bündnisgrüne haben Anträge gestellt, um die Hausärzte-Versorgung zu verbessern.

Der Mangel an Hausärzten wird ein zentrales Thema in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Schwalmtal sein. Zu diesem Thema haben CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen jeweils Anträge für den zuständigen Ausschuss für Soziales und Demographie eingereicht. Diese werden am Dienstag, 12. Februar, von den Mitgliedern im Haupt- und Finanzausschuss beraten.

Einig sind sich die Fraktionen bei der Lösung des Problems aber nicht. Ausgangspunkt für die Überlegungen ist eine Beschlussempfehlung, die die Verwaltung zunächst für den Ausschuss für Soziales und Demographie formuliert hat. Demnach schlägt sie vor, bei der Firma IWG Sales GmbH aus Gießen eine neue Studie in Auftrag zugeben, die eine Analyse der Ärzteversorgung liefert. Das Unternehmen hatte sich Ende 2019 in Schwalmtal in einer Ausschusssitzung vorgestellt. Zu den Kosten der Studie wollte Bürgermeister Michael Pesch (CDU) vorab keine Auskunft geben. Sie sollen im fünfstelligen Bereich liegen.

Die Schwalmtaler Bündnisgrünen hatten den jüngsten Antrag vorgelegt. Fraktionschef Jürgen Heinen schlägt vor, dass die Gemeinde einen Experten beziehungsweise ein einschlägig spezialisiertes Unternehmen damit beauftragt, „die Errichtung eines hausärztlichen Versorgungszentrums in Schwalmtal vorzubereiten und umzusetzen“. Das Ziel sei die Anbindung einer ausreichenden Zahl von Hausärzten, um so eine Basisversorgung der Menschen in Schwalmtal sicherstellen zu können.

Der Antrag der CDU geht Heinen nicht weit genug. Die Fraktion um Thomas Paschmanns hatte beantragt, die Firma IWG mit einem Gutachten zu beauftragen. Anders die Sozialdemokraten um ihren Fraktionsvorsitzenden Marco Kuhn: Sie will die Gemeinde Schwalmtal beim geplanten Ärztezentrum stärker in die Verantwortung nehmen. Auch diesen Ansatz wollen die Bündnisgrünen „nicht mittragen“, so Jürgen Heinen. Kuhn hatte beantragt, dass die Verwaltung mit dem Investor und Johann Heinrich Arens Gespräche führen soll. Wenn diese scheitern, soll die Gemeinde ein Gebäude mieten oder kaufen.