Bauen in Brüggen : Neue Wohnungen im Borner Zentrum geplant

Brüggen Roland Gerhards hat das frühere Haus seiner Familien abreißen lassen und plant dort ein Objekt mit Eigentumswohnungen.

Born verändert sich im Schatten der Pfarrkirche. Ein Haus am Ende auf dem Weg zum Borner See ist abgerissen worden. Dort lebten einst der Malermeister Willi Gerhards und seine Schwester Annchen mit Familie, später seine im Dorf bekannte Witwe Hilde Gerhards alleine; zuletzt fanden dort Geflüchtete Aufnahme, dann stand es lange Zeit leer.

In diesem Jahr soll dort der Neubau entstehen. Das neue Gebäude erstellt die Roger Bau GmbH barrierearm mit Aufzug. Am südlichen Ende des Grundstückes sind fünf Stellplätze geplant. Vorgesehen sind drei miteinander verbundene Baukörper, die südlichen Gebäudeteile werden nach hinten versetzt gebaut. Dadurch entsteht eine aufgelockerter Struktur. Sie fällt nach Süden in zwei Stufen, so soll ein harmonischer Übergang zum angrenzenden Landschaftsschutzgebiet gelingen.