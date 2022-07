Hilfe mit Lebensmitteln in Schwalmtal : Großer Andrang und große Ziele bei der Tafel

Hilfe mit Lebensmitteln in Schwalmtal

Die Schwalmtaler gibt die Lebensmittel an der Schulstraße 52 ab. Foto: Ja/Proemper,Antje (proe)

Schwalmtal Genug zu tun haben die Ehrenamtler in Schwalmtal schon jetzt, um Bedürftige zu unterstützen. Trotzdem ist Neues bei der Tafel geplant.

Der Ukraine-Krieg hat auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Schwalmtaler Tafel vor neue Herausforderungen gestellt. Der Zulauf von aus der Ukraine Geflüchteten, die sich an der Schulstraße 52 bei der Tafel Lebensmittel holen, hat dazu beigetragen, dass immer mehr Menschen die Hilfe in Anspruch nehmen. Derzeit sind es rund 240 – so viele, dass die Tafel bereits Mitte Mai einen Aufnahmestopp verhängte und diesen jetzt bis auf Weiteres verlängert hat. Gleichwohl: Ein neu gewählter Vorstand unter dem Vorsitz von André Wuttke hat sich einiges vorgenommen, wie die Arbeit des Vereins optimiert und modernisiert werden soll.