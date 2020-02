79-jähriger Mann in Wohnung überfallen : Fall aus Viersen bei Aktenzeichen XY

Viersen 79 ist ein Viersener, als er in seiner Wohnung überfallen und ausgeraubt wird. Der Fall ereignete sich 2018. Bis heute konnte die Polizei die Täter nicht ermitteln. Nun wird der Fall bei Aktenzeichen XY gezeigt.

Am Freitag, den 8. Juni 2018, wurde gegen 22.30 Uhr ein 79-jähriger Viersener von zwei Unbekannten in seiner Wohnung überfallen und ausgeraubt. Leider haben die bisherigen Ermittlungen bis heute nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt. Das ZDF wird am Mittwoch die Tat in einem Filmbeitrag bei 'Aktenzeichen XY' ausstrahlen. Im Studio wird Heinz-Willi Klingen mögliche Hinweise entgegennehmen. Aber auch die Viersener Kripo wird am Ausstrahlungstag mit Sendebeginn ein Hinweistelefon schalten. Unter der Rufnummer 02162/377-3215 erreichen Zuschauer die Ermittler bis Mitternacht. Darüber hinaus nimmt aber auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen. Die zentrale Rufnummer der Polizei Viersen lautet 02162/377-0.