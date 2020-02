Handball-Regionalliga : Der TV Korschenbroich bleibt zu Hause eine Macht

Handball Eine starke Halbzeit und eine konzentrierte Schlussphase reichen dem TVK, um den MTV Dinslaken mit 30:23 in die Knie zu zwingen.

Es war eigentlich wie gewohnt: Der TV Korschenbroich bleibt in der heimischen Waldsporthalle eine Macht und bezwingt den abstiegsgefährdeten MTV Dinslaken am Ende deutlich mit 30:23 (16:8).

Die Gäste wollten sich jedoch nicht so ohne Weiteres in ihr Schicksal ergeben und packten zumindest die kämpferische Kompente aus, wenn sie spielerisch schon unterlegen waren. So änderte sich das Spielgeschehen nach dem Seitenwechsel, und Korschenbroich war nicht mehr die absolut dominante Mannschaft. Der Defensivverbund arbeitete nicht mehr so intensiv wie in den Minuten davor, und im Angriff schlich sich der eine oder andere technische Fehler ein. So verkürzte der MTV den Rückstand mehr und mehr bis zum 22:24 zehn Minuten vor dem Abpfiff.