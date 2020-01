Lernen in Schwalmtal : Der Umbau der Grundschule geht weiter

Schwalmtal Mehr Platz für die Kinder: Bürgermeister Michael Pesch hat den neuen Anbau der Gemeinschaftsgrundschule Waldniel offiziell eröffnet. Im Januar beginnt der Bau der Mensa. Auch das Lehrerzimmer wird vergrößert.

Der Schwalmtaler Rat hatte beschlossen, das Geld für 2017 und 2018 aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in die Grundschule Waldniel zu investieren. Der Anbau inklusive Einrichtung kostete 989.000 Euro und liegt damit Bürgermeister Pesch zufolge „voll im Kostenrahmen.“ Kalkuliert wurde ursprünglich mit 990.000 Euro. „Wir sind stolz darauf, jetzt offiziell als ,Gute Schule’ ausgezeichnet worden zu sein“, so der Verwaltungschef. Die Fördermittel hätten dabei sehr geholfen. Mit ihnen konnte der notwendige Erweiterungsbau realisiert werden. „Das Förderprogramm ,Gute Schule 2020’ ist eines unserer wichtigsten Programme“, sagt Michael Stölting, Vorstandsmitglied der NRW-Bank, bei der offiziellen Eröffnung. Dadurch seien bessere Lernbedingungen für Schüler möglich, zugleich investiere man in die Zukunft des Bundeslands.

Drangvolle Enge herrscht noch im Speisesaal, der Platz für 75 Kinder bietet. Doppelt so viele nehmen aber dort ihr Mittagessen zu sich. Die Kinder müssen also in Schichten essen. Um für sie den notwendigen Platz zu schaffen, wird eine neue Mensa gebaut. Sie wird dem Altbau der Schule, in dem bisher der Offene Ganztag untergebracht ist, vorgelagert. „Es ist ein sehr schöner Entwurf“, sagt Schulleiterin Nadine Bonsels. Durch den Umzug von Klassen in den Anbau werden auch Räume frei: Sie sollen für ein größeres Lehrerzimmer zusammengelegt werden. „Wir sind rund 30 Kollegen. Unser Lehrerzimmer ist jetzt in einem Multifunktionsraum“, sagt Andrea Kühne. Dies sei beengt. Bürgermeister Pesch kündigte zudem an, dass das Turnhallendach eine Photovoltaikanlage erhalten soll.