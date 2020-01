Fußball : Zu viele Chancen ausgelassen

Fußball Der Rheydter SV ist nach der Bezirksliga-Hinrunde noch auf der Suche nach Konstanz. Zudem ist beim Team von Trainer Rene Schnitzler die Trefferquote ausbaufähig.

Dass zwischen Anspruch und Wirklichkeit Welten liegen, diese Erfahrung machte die sportliche Leitung des Rheydter SV in der Vergangenheit. Deshalb wurde zu Beginn der Bezirksliga-Saison in weiser Voraussicht die Zielsetzung offen gelassen. Der RSV will oben mitspielen, aber das Wort Aufstieg hörte man vergebens.