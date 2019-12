Schule in Schwalmtal : Neue Räume für Grundschule Waldniel

Schwalmtal Die 430 Kinder an der Grundschule Waldniel können aufatmen: Sie haben durch einen neuen Anbau bald mehr Platz. Vier Klassenräume sind mit flexiblen Möbeln ausgestattet. Im Januar beginnt der Bau einer größeren Mensa.

430 Mädchen und Jungen lernen an der Grundschule an den „Sechs Linden“ in Schwalmtal-Waldniel. „Und für das kommende Schuljahr liegen weitere 130 Anmeldungen vor“, sagt Schulleiterin Nadine Bonsels. Mit derart vielen Kindern würde die Raumnot an der Schule, die aus Gebäuden unterschiedlicher Jahrgänge besteht, noch verstärkt. Gut, dass der neue Anbau steht. Möglich wurde die Investition in Höhe von rund 870.000 Euro durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“.