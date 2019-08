Insolvenz in Schwalmtal : Erneut Insolvenzantrag für Biogas Schwalmtal GmbH

Die Biogas Schwalmtal Gmnbh hat erneut Insolvenz beantragt. Foto: Busch

Schwalmtal Die Vorräte an Silomais sind aufgebraucht; Geld für den Kauf von neuem Mais fehlt aber.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Manfred Meis

Zum zweiten Mal innerhalb von fünf Jahren hat die Biogas Schwalmtal GmbH & Co. KG Insolvenz beantragt. Das Amtsgericht Mönchengladbach hat den Düsseldorfer Rechtsanwalt Paul Fink Mitte vergangener Woche zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

Er konnte sich persönlich um den Fall erst am Montag kümmern, da er bis zum Wochenende in Urlaub war. Nach einer Mitteilung seines Büros komme es nun darauf an, „sehr sensibel mit Gläubigern, Banken, Lieferanten und Gesellschaftern über eine Betriebsfortführung zu verhandeln“, Arbeitsplätze seien unmittelbar nicht von dem Insolvenzantrag betroffen.

Die Biogasanlage in Amern-Krinsend stellt vor allem aus Silomais Biomethan her, mit dem ein Blockheizkraftwerk betrieben wird. Außerdem wird mit der Abwärme aus der Stromerzeugung das Waldnieler Schulzentrum – mit Gemeinschaftsgrundschule Waldniel, Janusz-Korczak-Realschule, Europa-Schule und Gymnasium St. Wolfhelm – geheizt.

Anlass für den Antrag auf Insolvenz am 5. August war die Erkenntnis der Geschäftsführung, „dass die Vorräte an Silomais nur noch für einige Woche reichen werden und die Finanzierung für den Kauf neuer Vorräte nicht gesichert ist“, wie es in einer Mitteilung des Büros Fink heißt. Der vorläufige Insolvenzverwalter ist aber zuversichtlich, „dass wir eine tragfähige Lösung im Sinne aller am Verfahren beteiligten Interessengruppen finden können.“ Derzeit sind 18 Gesellschafter an der Biogas-Anlage beteiligt.

Die Biogasanlage ist 2007/2008 von dem Nettetaler Grünen-Stadtverordneten Fred Heyer und seiner Firma ReEnergie Niederrhein GmbH (später AG) initiiert worden. Als Hauptinvestor wurden die Niederrheinwerke Viersen (heute NEW Viersen GmbH) gewonnen. Ende 2009 ging die Anlage (Investition: 4,9 Millionen Euro) ans Netz. Heyer sammelte auch Kapital bei Landwirten und anderen Interessierten, denn es sollte ein „Bürgerunternehmen“ werden. So kam es zu der hohen Zahl an Gesellschaftern.

Im Jahre 2014 kriselte es erstmals bei dem „Glücksfall für Schwalmtal“, wie der damalige Bürgermeister Reinhold Schulz bei einer Präsentation Ende 2010 sagte. Am 8. April stellte das Unternehmen einen Insolvenzantrag, dessen Abwicklung bis in den April 2018 dauerte. Damals habe es eine „leichte finanzielle Unterdeckung“ gegeben, so der damalige Insolvenzverwalter Wilhelm Klaas (Krefeld). Weil die Wärmeproduktion nicht klappte, musste teuer Erdgas hinzugekauft werden. Das Unternehmen „ist stabil, wir haben die Problematik im Griff“, so Klaas damals.