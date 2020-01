Viersener steht vor dem Landgericht : Prozessbeginn wegen versuchten Mordes und Brandstiftung

Viersen Die Anklage lautet auf versuchten Mord und schwerer Brandstiftung.

Der erste Prozesstag vor der 7. Großen Strafkammer des Landgerichts Mönchengladbach gegen einen 36-jährigen Viersener dauert am Donnerstag keine 15 Minuten. Da die Sachverständige an diesem Tag verhindert ist, wird lediglich die Anklage verlesen.

Doch diese wiegt schwer: Dem Mann wird versuchter Mord in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung und versuchter Brandstiftung mit Todesfolge vorgeworfen. Laut Anklage soll der 36-Jährige im Juli 2019 an zwei Stellen in seiner Obergeschoss-Wohnung in Viersen-Süchteln Feuer gelegt haben. Die Wohnung sei als Folge davon ebenso wie der Dachstuhl des Hauses völlig ausgebrannt.