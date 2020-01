Vereinbarung : Messebau und Schule kooperieren

Viersen Das Programm „Kooperation Schule-Wirtschaft“ der städtischen Wirtschaftsförderung wächst: Die städtische Realschule an der Josefskirche und Fruhen Messebau sind jetzt Kooperationspartner.

Das Viersener Traditionsunternehmen und die Schule haben vereinbart, zusammenzuarbeiten. Aus einem von der Stadt Viersen organisierten ersten Kontakt im vergangenen Jahr wurde jetzt eine offizielle Vereinbarung. Das Papier wurde in der Mensa der Realschule unterzeichnet. Von Fruhen Messebau war Geschäftsführer Bernd Fruhen gekommen. Für die Schule unterschrieb die kommissarische Schulleiterin Ute Eißing-Schroers. Von der städtischen Wirtschaftsförderung begleitete Katrin Liegner diesen Schritt. Zwischen Bernd Fruhen sowie Dagmar Ninnemann und Stefan Winkler, beide koordinieren die Berufsorientierung der Realschule an der Josefskirche, ist schon ein lebhafter und konkreter Austausch entstanden. So findet bereits in diesem Monat eine Betriebsbesichtigung bei Fruhen Messebau statt. In den verschiedenen Bereichen werden Schülerpraktika ebenso angeboten wie Plätze für Berufsfelderkundungstage als Teil des Projekts „Kein Abschluss ohne Anschluss“.