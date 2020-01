Neujahrsempfänge der Gemeinden : Was Schwalmtal und Niederkrüchten planen

Bei den Neujahrsempfängen warfen die Bürgermeister einen Blick in die nähere Zukunft – und zeichneten verdiente Ehrenamtler aus.

Optimismus, Begeisterung und Freude: Der Neujahrsempfang in der Achim-Besgen-Halle bot davon viel. Optimistisch gab sich Schwalmtals Bürgermeister Michael Pesch (CDU) bei seinem Blick auf das Jahr 2020. In der Gemeinde werde sich die Wirtschaft erfolgreich entwickeln und damit wichtige Steuereinnahmen bringen. Als Beispiel nannte der Bürgermeister die Flächen der früheren Rösler Draht AG, die der Investor MLP entwickeln will: Auf zwölf Hektar soll der Business-Park Niederrhein entstehen, dadurch sollen mehrere hundert Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Firma Betafence werde zur Ecke Heerstraße/Eickener Straße umziehen, so dass auch diese Jobs erhalten blieben. Zudem wolle in Waldniel das Immobilienunternehmen Hillwood eine Gewerbefläche entwickeln. Auf rund 13.000 Quadratmetern sollen zwischen der Industrie- und der Dülkener Straße drei Mieter Platz finden, das übrige Areal werde die Firma Vetten nutzen. Pesch kündigte zudem Investitionen in Infrastruktur und Bildung an: So soll 2020 auf dem früheren Weuthen-Gelände eine vierzügige Einrichtung gebaut werden, drei Gruppen gehören zum Heilpädagogischen Zentrum Krefeld/Viersen. Gebaut werde auch eine Mensa an der Gemeinschaftsgrundschule Waldniel, die Erweiterung der Verwaltung der Janusz-Korczak-Realschule stehe kurz vorm Ziel. Fortgesetzt werde die Digitalisierung der Schulen ebenso wie die Entwicklung der Baugebiete Burghof IV. „Bereits im Februar wird die Deutsche Glasfaser mit dem Ausbau für den Anschluss an das schnelle Glasfasernetz beginnen“, kündigte Pesch an. Begeistert applaudierten die rund 250 Gäste bei der Übergabe der Ehrenamtspreise: Einer ging stellvertretend für alle Schwalmtaler Sternsinger an die kleinen Könige und Sternträger der Pfarre St. Michael. Freude zeigten auch Michael Miazek, der für seinen Einsatz für den Sportverein Apollo 11 Lüttelforst geehrt wurde, und das Tambourcorps Schwalmtal-Amen: Für die Musiker nahm Vorsitzender Martin Sartingen den Preis entgegen. Dann war es an Michael Pesch, gerührt zu sein: Sein Stellvertreter Karl van de Flierdt dankte ihm für seinen Einsatz. Für Pesch war es der letzte Neujahrsempfang, da er bei der Kommunalwahl nicht erneut antreten wird. Bei Sekt mit Schwalmfee-Likör und Brezeln blieb Zeit für Gespräche. Reißenden Absatz fand die Chronik, die zum 50-jährigen Bestehen Schwalmtals gratis verteilt wurde.