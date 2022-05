Vorfälle in Brüggen und Nettetal : Polizei sucht nach zwei Einbrüchen Zeugen

Kreis Viersen Die Polizei sucht Zeugen von zwei Einbrüchen, die am Montag in Nettetal-Schaag und Brüggen-Born stattfanden. Es wurden Geld und Schmuck gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen von zwei Einbrüchen. Einer fand statt in Nettetal-Schaag am Montag zwischen 9.30 und 12 Uhr. Laut Polizei sind Unbekannte in ein Haus an der Straße „Speck“ eingebrochen. Sie schlugen eine Scheibe ein, stahlen Geld und Schmuck. In Brüggen-Born waren Unbekannten am Montag zwischen 14 und 16 Uhr aktiv: Sie hebelten die Terrassentür eines Hauses am Brombeerweg auf und entkamen mit Schmuck. Hinweise nimmt die Kripo an unter Ruf 02162 3770.