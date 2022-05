Gedenken in Schaag : Pfingsttreffen im Kreuzgarten

Im Kreuzgarten in Schaag wird am Pfingstsamstag der Opfer der Kriege gedacht und ein Zeichen für Frieden und Versöhnung gesetzt. Foto: Kreuzgartenverein

Schaag Die Kreuzgartenverein lädt für Pfingstsamstag wieder zum Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt nach Schaag ein. Gerade in Zeiten des Krieges in der Ukraine will man in Schaag ein Zeichen für Versöhnung und Frieden setzen.

(wi) In Nettetal-Schaag ist es gute Tradition, an Pfingsten der Opfer von Krieg und Gewalt auf der Welt zu gedenken und ein Zeichen zu setzen für Versöhnung und Frieden. In diesem Jahr ist der Arbeitskreis zur Gestaltung des Pfingsttreffens der Meinung, dass es nie so wichtig war, gerade jetzt im Zeichen des russischen Ukraine-Krieges zu diesem Termin am Pfingstsamstag, 4. Juni, um 17.15 Uhr zum Kreuzgarten in Schaag einzuladen.

Der Gedenkveranstaltung geht traditionell die festliche Pfingstmesse voraus, die Pastor Günter Puts gestalten wird. Im Anschluss an diese Messe beginnt das Pfingsttreffen mit folgendem Programm: Musikvortrag der Eurohymne, Begrüßung und Liedvortrag, Prolog, Kranzniederlegung am Ehrenmal. Es folgen Ansprachen und das Gebet um Frieden auf der Welt. Mit der Nationalhymne enden dann die Feierlichkeiten. Ratsam dürfte es sein, für dieses Pfingsttreffen das Fahrrad zu benutzen oder aber auch in Gruppen die Fußwanderung zum Kreuz- und Mariengarten Schaag aufzunehmen.

Außerdem besteht im Anschluss die Möglichkeit zum Gedankenaustausch in der gepflegten Anlage des Kreuz- und Mariengartens. Der Kreuzgarten ist 1950 entstanden. Auf Anregung des in Schaag im Ruhestand lebenden Pfarrers Peter Schallenberg, der an der Karstraße einen gesprengten Westwallbunker entdeckt hatte, wurden von den Schaagern in dem umliegenden Waldstück Wege angelegt und Kreuzwegstationen errichtet. Ein sieben Meter hohes Holzkreuz, das auf beiden Balken in Kreuzesform die lateinische Inschrift Credo (Ich glaube) trägt, überragt die gesamte Anlage. Zwischen dem Hochkreuz und der Ölberggrotte wurde ein Gedächtnismal aufgebaut.

