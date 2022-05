Vorfall in Brüggen-Born : Betrunkener stürzt vom Fahrrad

Brüggen Zeugen fanden den 50 Jahre alten Radfahrer auf der Lüttelbrachter Straße in Brüggen-Born. Die Polizei stellte einen Wert von 1,6 Promille fest.

Ein Radler (50) ist in Brüggen-Born am Donnerstag gegen 23 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stand er unter Alkoholeinfluss (1,6 Promille). Der Mann war mit seinem Pedelec auf der Lüttelbrachter Straße unterwegs und stürzte. Zeugen fanden ihn am Fahrbahnrand; sie alarmierten Polizei und Rettungswagen. Nach ersten Ermittlungen kam der Mann vermutlich aus Richtung Nettetal-Kaldenkirchen, an einer Fahrbahnverengung kam er von der Straße ab und stürzte zu Boden. Die Polizei schließt bei dem Unfall eine Fremdeinwirkung aus.