Kultur in Schwalmtal : Neue Ausstellung zeigt Besitz von KZ-Häftlingen

Schwalmtal Das Ausstellungsprojekt Arolsen Archives zeigt die letzten Besitztümer von KZ-Häftlingen. Jetzt macht es Station in Schwalmtal-Waldniel. worum es geht.

Eine Ausstellung mit persönlichen Gegenständen von KZ-Häftlingen ist in Schwalmtal-Waldniel zu sehen: Die Arolsen Archives eröffnen am Freitag, 3. Juni, um 10.30 Uhr ihre Open-Air Wanderausstellung „Stolen Memory“ in einem aufklappbaren Container auf dem Parkplatz Langestraße am Kaiserpark. Dies teilte die Gemeindeverwaltung mit.

Dabei geht es in der Ausstellung auch um die Frage, wie es heute noch gelingt, diese Effekten wie Eheringe, Uhren, Bilder oder Dokumente an Familien der Opfer zurückzugeben. Unter dem Titel „Gefunden“ lenkt die Ausstellung den Blick auf persönlichen Besitz, der bereits zurückgegeben werden konnte. Gezeigt wird außerdem der Verfolgungsweg der einstigen Besitzer. Per Smartphone können die Besucher über QR-Codes Videos aufrufen, in denen Angehörige zu Wort kommen. Die Ausstellung ist international unterwegs, unter anderem auch in Belgien und Polen. Bereits im Jahr 2020/21 war sie in 20 verschiedenen deutschen Orten zu sehen.