Spiel und Sport Schaag : Heinz Jannissen für 75 Jahre Mitgliedschaft im SuS geehrt

Zum ersten Mal seit dem Gründungsjahr 1916 musste die Jahreshauptversammlung von Spiel und Sport außerhalb der Ortsgrenzen vorgenommen werden. In Schaag selbst gibt es keine entsprechende Örtlichkeit mehr. Auch der Versuch des Vorstandes, die Jahreshauptversammlung in die Räume des Pfarrheimes zu verlegen, scheiterte an der Ablehnung des Pfarrvorstandes. So wurden zur Jahreshauptversammlung die Mitglieder in die Gaststätte „Zum Schänzchen“ in Breyell eingeladen. Der 1. Vorsitzende Michael Böll beklagte dies in seiner Begrüßungsrede. Für Heinz Jannissen gab es eine besondere Ehrung. Heinz Jannissen (92) ist seit 75 Jahren Mitglied von SUS Schaag. Seine überaus großen Verdienste – er war langjähriger Geschäftsführer des Vereins – wurden unter stehenden, langanhalten Ovationen durch die Mitglieder gewürdigt. wi