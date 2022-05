Für Senioren in Viersen : Viele Termine zu spannenden lokalen Themen

Das Programm der AG 60plus startet am 9. Juni mit einem Vortrag in der Generationenhalle über den „Tiefensammler“, hier ein Baustellenfoto. Foto: Nadine Fischer

Viersen Die SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus startet nach der Corona-Pause wieder ihre Veranstaltungsreihe. Am 9. Juni ist der Tiefensammler Thema des ersten Vortrages.

Nach langer pandemiebedingter Pause setzt die SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus ihre Arbeit fort. Die Veranstaltungsreihe beginnt am Donnerstag, 9. Juni, in der Generatorenhalle mit einer Information über den Bau des Viersener Tiefensammlers. In einem Vortrag mit umfangreichem Bildmaterial wird NEW-Fachreferent Markus Tieben über den Bau dieses Großprojektes berichten. Bereits zwei Wochen später ist ein Besuch der grundsanierten Narrenmühle unter Führung von rector magnificus Arie Nabrings geplant.

Nach der Sommerpause wird das Programm mit einer Besichtigung des Renaturalisierungsprojektes Fritzbruch fortgesetzt. Fachbereichsleiter Jörg Langner vom Niersverband informiert über die Bemühungen seines Unternehmens, das Niersbett im Bereich Fritzbruch durch eine umfangreiche Baumaßnahme um eine natürliche Teichlandschaft zu erweitern.

Drei sehr unterschiedliche Veranstaltungen sind für den September vorgesehen. Am Mittwoch, 7. September, werden die beiden VAB-Vorstände Albert Becker und Thomas Klapdor vor Ort am Bauvorhaben Bahnhofsplatz/Brüsseler Allee über die Wohnungsbauentwicklung in Viersen berichten. Eine Woche später bietet sich Veranstaltungsteilnehmern bei einer Besichtigung des Flugplatzes Grefrath-Niershorst die Möglichkeit für einen kostengünstigen Rundflug über das Niederrheingebiet. Ende September ist dann noch ein Waldspaziergang unter Führung des Viersener Stadtförsters Rainer Kammann auf den Süchtelner Höhen geplant, bei dem über die Situation des Viersener Waldbestandes gesprochen werden soll.

Zwei sozialpolitische Veranstaltungen mit aktuellem Bezug werden im November stattfinden. Vorgesehen ist zuerst der Besuch einer neuen Senioreneinrichtung in Süchteln und zwei Wochen später eine Fachkonferenz mit örtlichen und landespolitischen Fachleuten zum Thema „Pflegesituation im Kreis Viersen“. Falls es die Pandemielage erlaubt, wird der Abschluss des Jahresprogramms 2022 wieder im Besuch eines niederrheinischen Weihnachtsmarktes bestehen.

Die SPD-AG 60plus ist eine Vereinigung von mittlerweile mehr als 300 Viersenern, die sich für lokale Themen und Probleme interessieren. Eine SPD-Mitgliedschaft ist nicht erforderlich, um teilzunehmen. Weder wird ein Beitrag erhoben, noch besteht die Verpflichtung zur regelmäßigen Teilnehme an den Veranstaltungen. Wer sich für das Programm interessiert, kann sich bei Jochen Häntsch, Büssemfeld 18, oder per E-Mail an jochen-haentsch@t-online.de melden.

