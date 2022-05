Starker Wettkampf in Essen : Waldniels Kunstturnerinnen auf dem Weg in die NRW-Liga

Kunstturnen Die Kunstturnerinnen des TuS Waldniel liegen in der Gesamtwertung der Oberliga auf dem zweiten Platz. Bis zu den Finalkämpfen im September möchte das Team mit ihren spektakulären Übungen weiter um den Aufstieg mitkämpfen.

Die Kunstturnerinnen vom TuS Waldniel haben große Aufstiegschancen in die NRW-Liga. Den Wettkampf in Essen beendete die Oberligamannschaft am Sprung mit soliden Überschlägen und mit Längsachsendrehungen. „Bis zu den Finalkämpfen im September ist noch viel möglich“, sagt die Trainerin Monika Weissert.

Mit 152,00 Punkten gewannen mit toller Mannschaftsleistung die TuS-Turnerinnen diesen Wettkampftag und befinden sich auf Platz zwei in der Gesamtwertung. Zu den glücklichsten Gewinnerinnen zählte an diesem Tag ganz sicher die siebzehnjährige Gymnasiastin Lina Remmers, die mit 53,75 Punkten Platz eins in der Einzelwertung einnahm. Die TuS-Mannschaft trat mit sechs Rankingpunkten aus der ersten Begegnung im März für einen sehr zufriedenstellenden dritten Platz in der Oberliga motiviert und entspannt an. Gleich beim Stufenbarren zeigten Amira Rönpage, Lina Remmers, Friederike Brillen und Mona Kügler souveräne Leistungen. Insbesondere Lina Remmers konnte eine erstklassige Übung mit sicherem Handstand, freier Felge und einem Unterschwung Salto als Abgang präsentieren und wurde mit 12,9 Punkten gewertet. Mit dem Schwebebalken wurden weitere Weichen für einen begehrten Treppchenplatz gestellt. Jule Reinehr startete mit einer auf den Punkt geturnten hochwertigen Übung, die Lina Remmers, Anika Beckers und Mona Kügler fortsetzten.