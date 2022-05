Bauprojekt in Schwalmtal : Firma Derix baut neue Unterkunft für Geflüchtete am Vogelsrather Weg

Neben dem früheren NAAFI-Gebäude soll eine neue Unterkunft für Geflüchtete entstehen. Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Das Vorhaben wird am Mittwoch, 1. Juni, in der Sitzung des Ausschuss für Demografie und Soziales ein Thema. Treffpunkt ist um 19 Uhr das Ganges-Zimmer im Rathaus. Noch sind viele Fragen offen.

Die Gemeindeverwaltung verfolgt den Bau einer neuen Unterkunft am Vogelsrather Weg 38 weiter. Das Vorhaben wird deshalb am Mittwoch, 1. Juni, in der Sitzung des Ausschuss für Demografie und Soziales ein Thema. Noch sind viele Fragen offen.

Bereits 2020 hatte der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss gefasst, eine neue Unterkunft zu bauen. Dies ist notwendig, weil Plätze in Unterkünften für Geflüchtete fehlen. Die Verwaltung hat noch bis 31. Dezember 2022 das ehemalige NAAFI-Gebäude (Navy, Army and Air Force Institutes) an der Dülkener Straße 202 gemietet. Dort leben rund 80 Menschen. Doch eine Verlängerung des Mietvertrags für dieses Objekt ist unmöglich; es wird abgerissen.

Im Oktober 2021 hatte sich der Rat erneut mit dem Bauvorhaben beschäftigt; damals kritisierten Politiker aller Fraktionen, dass das Projekt bisher noch nicht vorgestellt worden sei. Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) entschuldigte das mit der Corona-Pandemie. Die Vorstellung eines ersten Entwurfs wird jetzt nachgeholt.

Beauftragt mit dem Bau wurde Firma Derix aus Niederkrüchten. Sie plant ein Gebäude in Holz-;Modulbauweise. Es soll, so der erste Entwurf, 620 Quadratmeter groß werden und 48 Plätze bieten. Die Unterkunft entsteht auf einer 4051 Quadratmeter großen Fläche am Vogelrather Weg 38; direkt daneben gibt es bereits eine Unterkunft. Das Ziel war zunächst die Fertigstellung noch in diesem Jahr, ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann, ist noch unklar. „Die Zeitschiene für den Neubau der Unterkunft ist tatsächlich abhängig vom Bauantrag beziehungsweise der Genehmigung“, erklärt Pressekoordinator Jan Winterhoff auf Anfrage.