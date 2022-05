Vorfall in Nettetal-Kaldenkirchen : Zwei Nachbarn überwältigen Einbrecher

Vorfall in Nettetal-Kaldenkirchen

Die Polizei ermittelt weiter nach einem Einbruch in Kaldenkirchen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Kaldenkirchen Zwei Nachbarn am Weidenweg haben am Montag gegen 21.20 Uhr einen Einbrecher überwältigt. Er wollte sich zunächst verstecken.

Nachbarn am Weidenweg haben am Montag gegen 21.20 Uhr einen Einbrecher überwältigt. Dies teilte die Polizei mit. Der Mann war in eine Garage eingebrochen, hatte ein Fahrrad auf die Straße gestellt. Durch den Bewegungsalarm, der auf dem Smartphone auflief, wurde der Bestohlene auf den Einbruch aufmerksam.