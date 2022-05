Automaten in Brüggen gesprengt : Unbekannte erbeuten Zigaretten und Geld

Automaten in Brüggen gesprengt

Brüggen Wer hat etwas gesehen? Nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten am Jakob-Schlüter-Weg in Brüggen sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Montagnacht zwischen Mitternacht und 0.45 Uhr haben Unbekannte am Jakob-Schlüter-Weg in Brüggen einen Zigarettenautomaten gesprengt. Dies teilte die Polizei mit. Noch weiß die Polizei nicht, wie viel Zigaretten und Geld die Täter erbeuteten. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt. Es sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Zeugen melden sich unter der Rufnummer 02162 3770.