Nächtliches Feuer in Brüggen : Erneut Mülltonnen angezündet — Polizei sucht Zeugen

Brüggen Bereits Anfang Mai hatten Unbekannte Mülltonnen in Band gesetzt. In der Nacht von Sonntag auf Montag gab es einen weiteren Fall von vermutlich Brandstiftung.

Mülltonnen haben am Montag um 0.45 Uhr an der Bergstraße in Brüggen gebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei geht jetzt davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Löschzug Brüggen der Freiwilligen Feuerwehr Brüggen wurde zur Bergstraße alarmiert. Als er eintraf, brannten zwei Mülltonnen lichterloh. Weitere Tonnen in der Nähe wurden entfernt, damit sie vor den Flammen in Sicherheit waren. Die Wehrleute bekämpften unter Atemschutz das Feuer, nach wenigen Minuten war es gelöscht.