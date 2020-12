Gesundheit in Viersen : Neue Klinik für Schmerztherapie

Süchteln Das St.-Irmgardis-Krankenhaus in Süchteln wird um neuen einen Schwerpunkt erweitert. Chefarzt Dirk Mertens wechselt aus Kamp-Lintfort nach Viersen.

Das St.-Irmgardis-Krankenhaus in Süchteln wird um einen neuen Schwerpunkt erweitert: die Klinik für Konservative Orthopädie und Schmerztherapie. Die Leitung dieser neuen Fachabteilung liegt in den Händen von Chefarzt Dirk Mertens (59). Zielgruppe sind Menschen mit chronischen Schmerzen, insbesondere langwierigen und schweren Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates. „Mit der Einrichtung dieser speziellen Klinik bieten wir unseren Patienten eine weitere Spitzenleistung an“, sagt Kai Platte, Ärztlicher Direktor des St.-Irmgardis-Krankenhauses.

Mertens war zuvor Oberarzt dieses Fachbereiches am St.-Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort. Er studierte Medizin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und promovierte an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Der 59-Jährige wird seine Patienten in Süchteln nach den Konzepten der Arbeitsgemeinschaft nicht operativer orthopädischer manualmedizinischer Akutkliniken behandeln. Im Vordergrund steht dabei ein ganzheitlicher Ansatz. „Die Nachfrage nach konservativen Behandlungskonzepten ist groß“, sagt Mertens. „Das diagnostische und therapeutische Konzept ist individuell. Es dient dem Ziel, Schmerzen und Beschwerden zu lindern, sie bewusster zu kontrollieren und die Lebensqualität der Patienten langfristig zu verbessern.“