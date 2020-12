Ausfall wegen Corona-Pandemie : Krippenweg in zwei Kommunen ist abgesagt

Krippenweg in zwei Kommunen ist abgesagt

Brüggen/Niederküchten Geplant war er sogar unter Corona-Bedingungen: Doch jetzt sagte die Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Brüggen und Niederkrüchten den beliebten Krippenweg ab.

Der Krippenweg in Brüggen und in Niederkrüchten sollte während der Corona-Pandemie etwas Besonderes sein. „Wir wollten den Menschen etwas zeigen, woran sie sich freuen können“, sagt Organisatorin Edi Houben. Die Ehrenamtlerin aus Brüggen, deren Heimatkirche St. Nikolaus in Brüggen ist, hätte wegen der Croona-Pandemie vielleicht sogar auf die beliebte Tradition verzichtet. Doch ihre Mitstreiter überzeugten sie und arbeiteten daran, den Krippenweg unter den Bedingungen der Corona-Schutzverordnung zu gestalten.