Corona in Zahlen : 71 Infizierte werden im Krankenhaus behandelt

Kreis Viersen Der Inzidenz-Wert blieb am Mittwoch bei 184. Der Kreis Viersen meldete 107 Neuinfektionen. Erfreulich: Es gab keine neuen Todesfälle.

Neuinfektionen Das Kreisgesundheitsamt hat am Mittwoch 107 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit galten 799 Personen im Kreis Viersen als infiziert – das sind sieben weniger als am Dienstag.

Inzidenz-Wert Die Zahl der neuen bestägten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner blieb am Mittwoch bei 184.

Krankenhäuser In den sechs Krankenhäusern im Kreis Viersen wurden am Mittwoch 71 Menschen stationär behandelt. Davon befanden sich acht auf Intensivstationen, drei mussten beatmet werden.

Pflegeheime Im Paulus-Stift in Viersen wurde die Neuinfektion eines Mitarbeiters bekannt – dort stieg die Zahl der Infizierten damit auf 22. Drei Bewohner des Theresienheims in Viersen wurden positiv aufs Coronavirus getestet, ebenso ein Mitarbeiter des Marienheims in Nettetal-Hinsbeck – dort stieg die Zahl der Infizierten damit auf zwei. Weitere Infektionen gab es im DRK-Seniorenzentrum Moosheide in Willich (ein Bewohner, insgesamt 30 Infizierte) sowie im Von-Broichhausen-Stift in Kempen (ein Bewohner, insgesamt vier Infizierte).