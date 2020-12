Verkehr in Niederkrüchten : Niederkrüchten will ein Mobilitätskonzept erarbeiten

An der Hauptstraße/ Mönchengladbacher Straße in Elmpt gibt es keinen Radweg. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Niederkrüchten In der letzten Ratssitzung in diesem Jahr standen mehrere Verkehrsthemen auf der Tagesordnung. Bürgermeister Kalle Wassong kündigte für Anfang 2021 einen Verkehrsworkshop mit Fachleuten an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(hb) Auf ein Verkehrskonzept oder Mobilitätskonzept für ganz Niederkrüchten verständigten sich Gemeinderat und Verwaltung in der Ratssitzung am Dienstag. Geplant ist, einen Workshop Anfang 2021 mit Fachleuten anzubieten, sagt Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos). Angestrebt ist ein Gesamtkonzept, das den Verkehr auf dem Gebiet der Gemeinde in seiner Gänze in den Blick nimmt. Ein wichtiger Punkt für eine Verkehrslenkung oder -beruhigung wird dabei die Ortslage Elmpt sein.

Auf der Tagesordnung der Dezember-Sitzung des Rates standen mehrere Anträge von CDU und Grünen, die an den Planungsausschuss verwiesen wurden. Die Grünen fordern in ihrem Antrag eine fahrradfreundliche Umgestaltung der Goethestraße in Elmpt. Bisher werde der Radverkehr von der Ortseinfahrt über die Mönchengladbacher oder Goethestraße geführt. Der Radweg endet in Höhe der Tankstelle. Radfahrer, die weiter durch Elmpt fahren wollen, müssen sich die Straße mit den Autos teilen. Die Verwaltung soll prüfen, ob der Umbau in eine Fahrradstraße möglich ist oder ob die Straße auf ein Spur in eine Richtung reduziert wird, um Platz für Radwege zu erhalten.

Die CDU beantragte, die Geschwindigkeit im Bereich zwischen Dam 65 und der Kreuzung Boscherhausen auf Tempo 30 zu reduzieren. In einem weiteren Antrag geht es der CDU-Fraktion darum, die Verkehrssicherheit und das Wohnumfeld im Bereich der Ortschaften Heyen und Dam (Steinkenrather Weg, Damer Straße) durch verschiedene Maßnahmen zu verbessern.

(hb)