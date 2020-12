Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Coronavirus: 72-Jährige aus Viersen gestorben

Kreis Viersen In Viersen ist eine 72-jährige Frau am Samstag am Corona-Virus gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Verstorbenen seit Beginn der Corona-Pandemie im Kreis Viersen auf 63.

Dem Kreis Viersen wurde am Samstag, 12. Dezember, ein weiterer Todesfall bekannt: Eine 72-jährige Frau aus Viersen ist am Coronavirus gestorben. Außerdem haben sich Personen aus verschiedenen Pflegeeinrichtungen im Kreis infiziert: Vier Bewohner im Lazarus-Haus am Beyertzhof in Kempen (somit erhöht sich die Anzahl auf 24), zwei Bewohner im Alten- und Pflegeheim Haus Salus in Grefrath (somit erhöht sich die Anzahl auf sieben), zwei Bewohner an der Von-Broichhausen-Straße in Kempen (somit erhöht sich die Anzahl auf drei) und ein Mitarbeiter im DRK-Seniorenzentrum Moosheide in Willich (somit erhöht sich die Anzahl auf sieben).