Ansteckende Krankheit : Meningitis-Fall in Viersener Kita

Meningokokken lösen unspezifische Syptome aus: Kalte Hände und Füße, Appetitlosigkeit, hohes Fieber, schmerzhafte Nackensteifheit, starke Schläfrigkeit. Tückisch: Binnen weniger Stunden kann die Krankheit lebensbedrohlich werden. Foto: KN/k.n.

Eltern kritisieren das Kreis-Gesundheitsamt, weil es nicht rechtzeitig genug Hilfestellung angeboten haben soll. Sie haben jetzt ein Beschwerdeschreiben ans Amt geschickt. Der Kreis erklärt, Gladbach sei zuständig gewesen.

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

In einer Kindertagesstätte in Viersen ist ein Fall von Meningitis aufgetreten. Das erkrankte Kind wurde ins Krankenhaus eingeliefert und dort behandelt. Eine Ansteckung mit Meningokokken kann Hirnhautentzündung oder Blutvergiftung auslösen. Die Erkrankung kann schwere Folgen haben und innerhalb von wenigen Stunden lebensbedrohlich werden. Das größte Erkrankungsrisiko haben Kleinkinder und Babys. Die Krankheit ist eher selten und meldepflichtig. In Deutschland kam es laut Robert-Koch-Institut im Jahr 2018 zu rund 300 Erkrankungen.

Mengigokokken können sich durch Sprechen, Husten, Niesen und Händeschütteln übertragen. „Zur weiteren Begrenzung von Ausbrüchen ist eine Chemoprophylaxe bei engen Kontaktpersonen sinnvoll“, heißt es in einer Empfehlung des Robert-Koch-Instituts. Genau die aber kam bei dem Viersener Fall erst mit Verzögerung in Gang.

Info Warum eine Impfung nicht immer hilft Standard-Impfung In Deutschland kommen fünf Arten vor (A, B, C, W und Y). Die mit Abstand häufigsten sind Meningokokken B, gefolgt von C. Die Meningokokken-C-Impfung ist in Deutschland für alle Kinder öffentlich empfohlen und deswegen sind mehr als 80 Prozent der Kinder gegen Meningokokken C geimpft. Keine Standard-Impfung Die Impfungen gegen die häufigste Art B sowie die Arten A, W, Y sind bisher nicht im Standard-Impfkatalog aufgenommen. Gegen diese sind deshalb bisher relativ wenige Kinder geimpft. Allerdings erstatten schon viele Krankenkassen diese Impfungen.

„Die Kita-Leitung hat den Verdachtsfall am vergangenen Freitag ans Kreis-Gesundheitsamt gemeldet“, berichtet eine Mutter, deren Kind ebenfalls die Kita besucht. „Ihr wurde gesagt, sie solle das Telefon immer bei sich tragen und erreichbar sein, sobald das Labor die Diagnose festgestellt hat.“ Am Tag drauf bestätigte sich der Verdacht auf Meningitis. „Da war allerdings das Kreis-Gesundheitsamt nicht mehr erreichbar“, kritisiert die Mutter. Eltern der betroffenen Kita haben deshalb am Freitag einen Beschwerdebrief an den Landrat geschickt. „Die Leitung der Kita wurde zu keiner Zeit vom Gesundheitsamt unterstützt und musste selber das weitere Vorgehen managen“, heißt es in dem Schreiben. „Das Gesundheitsamt war über das Wochenende nicht zu erreichen!“, heißt es weiter.

Kreis-Sprecher Markus Wöhrl weist die Vorwürfe zurück. „Es gibt einen Bereitschaftsdienst des Kreis-Gesundheitsamtes“, erklärt er und betont: „Der war über den Fall auch informiert.“ Da das betroffene Kind seinen Wohnsitz allerdings in Mönchengladbach hat und in ein dortiges Krankenhaus eingeliefert wurde, habe auch das Gladbacher Gesundheitsamt den Fall übernommen.

In der Tat stand die Kita-Leitung mit dem Gladbacher Gesundheitsamt an dem Samstag im Kontakt, erhielt von dort Informationen. „Eltern, die eine E-Mail-Adresse angegeben hatten, wurden von der Kita-Leitung am Samstag über den Fall in Kenntnis gesetzt“, berichtet die Mutter. „Einige Eltern wurden telefonisch informiert, ein paar Eltern haben aber erst am Montagmorgen durch Informationszettel in den Postfächern von dem Fall erfahren.“