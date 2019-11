Fußball Niederlande : Driessen spricht bei VVV noch nicht von einer Wende

Fußball Der Interimstrainer des niederländischen Erstligisten bereitet die Mannschaft auf das Spiel bei AZ Alkmaar vor. Währenddessen überlegt der Klub, wie es nach der Winterpause weitergehen soll. Auch der Ex-Coach hat sich nochmals zu Venlo geäußert.

Nach sieben Niederlagen in Folge hat VVV Venlo am vergangenen Spieltag endlich wieder gewonnen. Neu-Trainer Jay Driessen feierte mit dem 2:1 gegen Twente Enschede einen gelungenen Einstand. „Der Sieg war enorm wichtig, wir haben aber immer noch zu wenige Punkte“, sagte Driessen. „Mit dem Erfolg ist aber noch keine Wende aus der Krise eingeläutet worden.“

Ob sich dies nach dem Spiel bei AZ Alkmaar (Sonntag, 16.45 Uhr) geändert haben wird, ist fraglich. Die Gastgeber sind aktuell Tabellenzweiter der Ehrendivision. Andererseits glauben die Grenzstädter an ihre Chance, Zählbares mitzunehmen. Driessen ist aufgrund seiner fehlenden Trainer-Lizenz nur als Interimslösung verpflichtet worden. „Wir werden in der Winterpause überlegen, mit welchem Trainer-Stab wir in die zweite Saisonhälfte gehen wollen“, sagt Sportdirektor Stan Valckx.