Kinder sollen zu Hause betreut werden: Personalnot in Duisburger Kita empört Eltern

Bergheim In Bergheim sollen Eltern ihre Kinder zu Hause betreuen. Ein Problem ist der hohe Krankenstand bei den Erziehern.

Der Fall der Kita Breslauer Straße in Bergheim schlägt Wellen. Dort ist Personal knapp, so dass Eltern darüber klagten, dass sie ihre Kinder zu Hause lassen sollen. Helga Harden, die Großmutter von Felix und Florian, ist „empört“ über die Äußerungen des Leiters des Jugendamtes, Hinrich Köpcke. Er hatte letzte Woche gesagt, es sei ein Einzelfall, wenn in einer Kindertagesstätte das Personal so knapp sei, dass Eltern gebeten werden, ihre Kinder selbst zu betreuen. Köpcke: „Mir sind keine weiteren Fälle bekannt. Die Personalausstattung in den Duisburger Kitas ist gut, sie orientiert sich am Kinderbildungsgesetz. Außerdem haben wir einen Springerpool, der in solchen Fällen für Entlastung sorgt“, hatte Köpcke gesagt.