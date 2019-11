Aktion im Advent : „Lebendige Adventskalender“ in Viersen und Dülken

Wenn am Sonntag der erste Advent gefeiert wird, starten in Dülken und Viersen „Lebendige Adventskalender“. Die katholische Frauengemeinschaft St. Marien Viersen-Hamm lädt dazu ein, einen besonderen Adventsweg miteinander zu gehen.

„Lebendige Adventsfenster“ bringen die Teilnehmer Schritt für Schritt dem Weihnachtsfest näher. Die Treffen finden von 18.30 bis 19 Uhr statt. Vor Ort gibt es nicht nur ein adventlich geschmücktes Fenster, sondern auch einen adventlichen Gedanken. Die Teilnehmer singen und beten zusammen, und weil alles ausschließlich vor dem Haus stattfindet, wartet immer auch ein warmes Getränk auf die Teilnehmer. Am Sonntag, 1. Dezember befindet sich das „Lebendige Adventsfenster“ an der Bachstraße 172c, am Mittwoch, 4. Dezember, an der Wiesenstraße 28, am Freitag, 6. Dezember, Düpp 23 b, am Montag, 9. Dezember, Immelnbusch 23, am Mittwoch, 11. Dezember, Am Alsbach 3, am Freitag, 13. Dezember, Zollweg 32, am Montag, 16. Dezember, Alte Benden 10, am Mittwoch, 18. Dezember, Immelnbusch 33 a und am Freitag, 20. Dezember, in der Marienkirche, Pastor-Grünig-Platz 1.