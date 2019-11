Klimastreik in Brüggen : Mehr Erwachsene als Schüler

Klimastreik in Brüggen

Klimastreik in Brüggen Fridays for Future FFF. Foto: Birgit Sroka

Die Brüggener Fridays-For-Future-Aktionsgruppe hat am Freitag zur Demo aufgerufen. Dieses Mal hatten sich die Klimaaktivisten etwas Besonderes einfallen lassen. Die Route der Demonstranten – in der Mehrzahl Erwachsene – ging nicht nur durch die Fußgängerzone der Burggemeinde.

Vom Kreuzherrenplatz zogen die Demonstranten über den Burgwall zur Kreuzung Borner Straße, wo sie sich in Anspielung auf eine möglicherweise schlechter werdende Luftqualität hustend zu Boden fallen ließen. „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns unsere Zukunft klaut“, riefen sie anschließend im Chor. Ein Mann nutzte das offene Mikrofon am Ende der Demonstration auf dem Nikolausplatz und bedankte sich ausdrücklich bei der Jugend für ihr Engagement für den Klimaschutz in Brüggen. bigi/Foto: Sroka