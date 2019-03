Vermittlungsstellen im Rhein-Kreis Neuss : Moderne Medizin senkt Zahl der Adoptionen

Marion Klein ist Leiterin des Kreisjugendamtes. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Rhein-Kreis Adoptionen werden ab dem 1. Januar 2020 im Rhein-Kreis nur noch vom Jugendamt der Stadt Neuss bearbeitet. Kreisjugendamtsleiterin Marion Klein spricht über die Gründe und darüber, dass die Zahl der Adoptionen vor zehn Jahren noch doppelt so hoch war.

Von Anneli Goebels

Noch gibt es zwei Adoptionsvermittlungsstellen im Rhein-Kreis: eine beim Kreisjugendamt in Korschenbroich (zuständig für Grevenbroich, Kaarst, Jüchen, Meerbusch, Rommerskirchen und Korschenbroich), die andere beim Jugendamt der Stadt Neuss (zuständig für Neuss und Dormagen). Das wird sich 2020 ändern. Kreisjugendamtsleiterin Marion Klein spricht über die Gründe und darüber, dass die Zahl der Adoptionen vor zehn Jahren noch doppelt so hoch war. Sieben Ehepaare wollten 2017 (Jahresbericht 2017, für 2018 liegen noch keine Zahlen vor) ein Kind adoptieren. Auch beim Neusser Jugendamt waren es sieben Verfahren (in 2018). Acht Stiefkind-Adoptionen wurden von den Mitarbeitern beim Kreisjugendamt begleitet, davon zwei bei gleichgeschlechtlichen Paaren. In drei Fällen half die Vermittlungsstelle adoptierten Erwachsenen bei der Suche nach leiblichen Familienangehörigen. Und in 13 Fällen wurden Familien nach einer Adoption weiter begleitet.

Frau Klein, warum ist es sinnvoll, die beiden Adoptionsvermittlungsstellen zusammenzulegen?

Info Das zahlen künftig die Kommunen pro Jahr Neuss 64.286 Euro Dormagen 26.823 Euro Grevenbroich 26.417 Euro Meerbusch 23.217 Euro Kaarst 18.063 Euro Korschenbroich 13.819 Euro Jüchen 9722 Euro Rommerskirchen 5487 Euro

Marion Klein Sie sind für diejenigen, die deren Dienste in Anspruch nehmen, ausgesprochen wichtige Stellen. Das Aufgabenspektrum ist groß und das erforderliche Wissen auf den unterschiedlichen Ebenen sehr hoch. Darüber hinaus müssen Fortbildungen, Vertretungssituationen, Vernetzung und dergleichen immer gewährleistet sein. Für kleine Organisationseinheiten ist es schwer, dauerhaft die erforderliche Qualität aufrecht zu erhalten. Neuss liegt zentral und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen, so dass nicht nur der Standort für die Stelle gut gewählt ist, sondern auch gewährleistet ist, jemanden anzutreffen.

Sieben Adoptions-Bewerbungsverfahren in 2017. Das hört sich nicht viel an.

Klein Die Zahlen haben sich in den vergangenen Jahren auf das aktuelle Niveau eingependelt. Vor etwa zehn Jahren gab es fast doppelt so viele Anfragen.

Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Klein Die Gründe dafür sind vielfältig. Die Hauptursachen dürften aber in den veränderten Lebenswelten und der modernen Medizin zu finden sein. Heutzutage haben Familien sehr wenig Zeit. Häufig sind beide Eltern berufstätig. Insgesamt haben Leistungsdruck und Anforderungen zugenommen. Unter diesen Bedingungen ist es für viele schwierig, sich mit dem Gedanken einer Adoption auseinanderzusetzen. Außerdem gibt es immer weniger Eltern, deren Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Darüber hinaus gibt es ein sehr gutes Hilfesystem mit individuellen Angeboten, welches Familien immer häufiger in die Lage versetzt, wieder eigene Perspektiven zu entwickeln.

Wie lange dauert es in der Regel vom ersten Kontakt mit der Vermittlungsstelle bis zur Adoption?

Klein Das Prüfverfahren dauert immer einige Monate. Wann oder ob es dann überhaupt zu einer Adoption kommt, ist ungewiss. Es kann sehr schnell gehen. Beispielsweise, wenn eine Mutter anonym entbindet und gerade die passenden Bewerber bereit sind. Es kann aber auch Jahre dauern. Oder nie zu einer Adoption kommen. Bevor die Adoption abgeschlossen wird, bekommt die Familie das Kind ein Jahr zur Pflege.

Wie lange dauert die weitere Betreuung der Familien nach der Adoption?

Klein Das ist ebenfalls sehr unterschiedlich. Bis die Adoption vollständig abgeschlossen ist, vergeht mindestens ein Jahr. In dieser Zeit werden die Familien regelmäßig beraten. Danach kommt es auf den Einzelfall an. Manche Familien benötigen keine weitere Begleitung, andere wenden sich beispielsweise an Erziehungsberatungsstellen oder treffen sich mit anderen Familien, die Kinder adoptiert haben.

Was sind die häufigsten Schwierigkeiten, die eine Nachbetreuung notwendig machen?

Klein Den Begriff Schwierigkeiten finde ich unglücklich. Es sind eher Fragen und die Suche nach Antworten. Diese sind höchst unterschiedlich und individuell. Eine Nachbetreuung kann auch viele Jahre später nochmal einsetzen. Manchmal bekommt die Frage nach der Herkunft einen ganz neuen Stellenwert. Dann kann es den Beteiligten schwerfallen, damit umzugehen. Bei einigen Kindern weiß man nicht, wie die Schwangerschaft und die ersten Wochen verlaufen sind. Deshalb sind bestimmte Entwicklungen häufig auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar. Es könnte auch sein, dass die Mutter während der Schwangerschaft Alkohol oder Drogen konsumiert hat und dies nicht bekannt war. In der Jugendhilfe ist jeder Fall ein Einzelfall. Verläufe sind so unterschiedlich, wie Menschen unterschiedlich sind. Viele Familien sind aber auch einfach nur glücklich und zufrieden.

Ist es tatsächlich so, dass Paare am liebsten ein Baby adoptieren möchten?

Klein Ja, die meisten Paare möchten gerne einen Säugling oder ein Kleinkind adoptieren. Es gibt aber auch Paare, die bereit sind, Kinder mit all ihren bekannten Schwierigkeiten zu adoptieren. Das sollte man aber nicht bewerten. Wichtig ist, dass Eltern wissen, was sie leisten können und was nicht.

Erleben Sie auch Fälle, in denen das Zusammenleben trotz aller Hilfen nicht klappt, und eine Adoption sozusagen „rückgängig“ gemacht werden muss?