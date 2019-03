Regierung plant Reform des Abstammungsrechts: Mutter, Mutter, Kind

Berlin Weil die Medizin bei der Erfüllung des Kinderwunsches mehr ermöglicht und weil die Menschen das Leben mit Kindern vielfältiger organisieren, soll das Abstammungsrecht reformiert werden. Was taugt der neue Entwurf?

Familie 1996 registrierten die Statistiker noch 13,1 Millionen Eltern-Kind-Gemeinschaften (darunter 17 Prozent Alleinerziehende). 2017 waren es nur noch 11,6 Millionen (darunter 22,6 Prozent Alleinerziehende). Der Anteil der Ehepaare ging von 79,1 auf 68,3 Prozent zurück. Die Zahl der minderjährigen Kinder stieg in Lebensgemeinschaften von 652.000 auf 1,3 Millionen, sank in Ehen von 13,1 auf 9,8 Millionen.

Kinder, Familien, Erziehung - die Zahlen haben sich in Deutschland in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Nachfolgend einige Trends aus dem Jahrbuch des Statistischen Bundesamtes.

Was will die Justizministerin ?

Nicht alle. Es haben sich längst Mehrelternfamilien gebildet, in denen sich etwa zwei schwule und zwei lesbische Paare auf die Erziehung von eigenen Kindern verständigen. Oder auch Beziehungen, in denen der biologische Vater in die lesbische Gemeinschaft integriert wird. Barley macht das Kindschaftsverhältnis immer bei der Mutter fest und beschränkt die Zahl möglicher Eltern auf zwei. „Es müssen endlich Regelungen für eine Mehr-Elternschaft her“, sagt Linken-Rechtsexperte Niema Movassat. Seit 2013 sei das in Kalifornien bereits der Fall. Deutschland brauche eine zeitgemäße Familienpolitik und nicht eine, die ins letzte Jahrhundert gehöre.