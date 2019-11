Schwalmtal-Waldniel : Kinderbetreuung mit „Blumenwiese“

Im Gartenbereich der neuen Großtagespflege: Leiterin Michaela Gendrisch, Mitarbeiterin Judith Enzenmüller und Mitarbeiterin Anke Gierse (von links). Foto: Julia Esch

In Schwalmtal betreuen Tagesmütter in der DRK-Großtagespflege „Villa Blumenwiese“ Kinder in neu gestalteten Räumlichkeiten. 2020 sollen weitere Betreuungsangebote im Schwalmtaler Ortskern folgen.

Mit der „Villa Blumenwiese“ an der Ungerather Straße 18 hat Schwalmtal drei neue Gruppen in Kinder-Großtagespflege bekommen. „Gänseblümchen“, „Sonnenblume“ und „Pusteblume“: In den drei Gruppen können bis zu 29 Kinder betreut werden. Träger der Großtagespflege ist der DRK-Ortsverband Schwalmtal. Belegt sind zurzeit 27 Plätze. Jede Gruppe wird von drei Mitarbeiterinnen betreut. „Jede Gruppe hat zwei Spielräume, einen Sanitärraum, eine Küche und einen Schlafraum“, sagt Melanie Gendrisch, Leiterin der Einrichtung, die seit 2. September in Betrieb ist.

Auf drei Stockwerken verteilt findet sich jede Menge Platz zum Spielen, gemeinsamen Essen, aber auch zurückziehen und ausruhen. Ein besonderer Hingucker ist der große Garten, der an das Haus grenzt. Mit einem Sandkasten, Schaukeln, Möglichkeiten zum Klettern, Rutschen, Entdecken und Toben: „Der Garten ist groß genug, damit wir mit allen Gruppen gemeinsam etwas draußen unternehmen können“, sagt Tagesmutter Judith Enzenmüller.

Putzig: Der Schlafraum mit den kleinen Betten. Foto: Julia Esch

Info Qualifizierte Tagesmütter Personal „Alle Mitarbeiterinnen sind qualifizierte Tagesmütter“, sagt Gendrisch. Dafür haben sie eine 160-stündige Ausbildung durchlaufen, diese übernimmt im Kreis Viersen in der Regel das Katholische Forum. Kontakt Auskunft zur Großtagespflege erteilt Melanie Gendrisch, Ruf 0173 1435122.

Alle Teammitglieder der Großtagespflege hätten viel Herzblut in die Gestaltung der Räumlichkeiten gelegt, sagt Gendrisch. „Das war ein Herzensprojekt von mir“, sagt die Leiterin. Auch mit der Geburt ihrer Tochter sei ihr nochmal bewusst geworden, wie viel im Bereich der Betreuung von Kleinkindern noch zu machen ist. „Der Bedarf ist gestiegen, auch weil für immer mehr Kinder unter drei Jahren Betreuungsangebote gesucht werden“, sagt Michael Pesch (CDU), Schwalmtals Bürgermeister. Passend dazu soll 2020 im Ortskern eine Kita mit vier Gruppen entstehen. Der Baubeginn auf dem ehemaligen Weuthen-Gelände ist für August 2020 angesetzt. Zwei Gruppen des Heilpädagogischen Zentrums sollen angeschlossen werden.

Dem Team sei es gelungen, eine familiäre Atmosphäre in der Großtagespflege zu schaffen, sagt Thomas Goßen, DRK-Kreisvorsitzender Viersen: „Die Räume haben einen sehr familiären und behüteten Charakter.“ In den hellen Räumen mit bunten Dekorationen und Spielsachen und liebevoll gestalteten Betten sollen die betreuten Kinder in der „Villa Blumenwiese“ sich wohlfühlen. „In den Küchen wird immer frisch gekocht“, sagt Gendrisch. Großen Dank und Anerkennung richtet Goßen an alle Beteiligten, besonders jedoch an das Team, das mit 1. Juli die Arbeiten an der Einrichtung begann.