Seniorenwunschbaum in Viersen : Die Engel stehen bereit — aber Wünsche fehlen

Dülken Die Bereitschaft, älteren Menschen einen Wunsch zu erfüllen, ist groß. Doch nur wenige Senioren trauen sich, Wünsche zu äußern.

Kaum stand der mit Wunschkarten geschmückte Weihnachtsbaum in der Geschäftsstelle der Volksbank am Neumarkt, da war er auch schon leer gepflückt. „Es hängen jetzt keine Wünsche mehr dran, nur noch Attrappen“, sagt Andreas Goßen vom Dülken-Büro. Den Initiator der Aktion „111 Engel für Dülken“ freut es natürlich, dass sich so schnell genügend Freiwillige gefunden haben, die Dülkener und Boisheimer Senioren kleine Wünsche erfüllen möchten. Doch er ist auch ernüchtert – denn bis zum Anmeldeschluss vergangene Woche hatten nur wenige Senioren das Angebot genutzt und auf Wunschpostkarten notierte Wünsche für den Baum eingereicht. Deshalb hat Goßen die Anmeldefrist nun verlängert: Noch bis kommenden Dienstag, 3. Dezember, nimmt das Dülken-Büro, an der Lange Straße 32, Wünsche an.