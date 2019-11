Typisierungsaktion in Viersen : Am 30. November in der Gesamtschule im Rahser

Am 30. November in der Gesamtschule im Rahser

Typisierungsaktion in Viersen

Die Typisierungsaktion ist am Standort Rahser der Anne-Frank-Gesamtschule Viersen. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Viersen Als Vivienne von der geplanten Aktion an ihrer Schule erfahren hat, „da hat sie geweint“, sagt ihre Mutter Janine Von Ameln. Vivienne habe sich einfach gefreut, dass Lehrer und Mitschüler an sie denken.

Am Samstag, 30. November, von 14 bis 17 Uhr, können sich 17- bis 55-Jährige in der Anne-Frank-Gesamtschule an der Rahserstraße 134 über die Knochenmarkspenderzentrale der Uniklinik Düsseldorf registrieren lassen. Nicht nur Vivienne hat dadurch eine größere Chance, einen passenden Stammzellenspender zu finden: Es ist auch möglich, dass die Spender zu einem anderen Patienten passen, der schwer krank ist und eine Knochenmarktransplantation braucht.