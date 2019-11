3 Fragen an Sozialdezernentin Cigdem Bern : „Ärmeren Menschen fehlen Teilhabemöglichkeiten“

Viersen "Es gibt in Viersen zahlreiche Angebote, die insbesondere vom ehrenamtlichen Engagement der Bürger getragen werden."

Woran kann es liegen, dass die Aktion von den Senioren so zurückhaltend angenommen wird - gibt es in Dülken womöglich gar keinen Bedarf für so einen Seniorenwunschbaum?

Bern Der Seniorenwunschbaum in Dülken ist für Viersen eine Premiere. Ich gehe daher davon aus, dass er in Viersen noch nicht etabliert ist. Daraus lässt sich nicht schließen, dass es in Dülken keinen Bedarf an einem Seniorenwunschbaum gibt. Ärmeren Menschen fehlen gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten und in der Folge lässt oft auch das Interesse an Informationen über öffentliche Aktivitäten nach. Sie sind dadurch schwerer zu erreichen. In der Regel ist es für viele bedürftige ältere Menschen ein Handicap, sich als Hilfe empfangende Person zu sehen, die nicht schenken kann, sondern beschenkt werden muss. Für beide Phänomene braucht es Ansprechpersonen vor Ort, die im persönlichen Umfeld ein Miteinander organisieren, das soziale Barrieren überbrücken kann.