Film über Brüggen : Ein Film über das Leben in Oebel

Der gelernte Industriemeister Werner Smetz hat für sein Filmprojekt zum ersten Mal ein Drehbuch geschrieben. Foto: Julia Esch

Über die Geschichte seiner Heimat hat Oebeler Werner Smetz einen 90-minütigen Film gemacht. Zuvor hatte der 66-Jährige noch nie ein Drehbuch geschrieben. Nach vier Jahren Arbeit wird der Film in der Burg Brüggen gezeigt.

Von Julia Esch

Von einem Film war anfangs nicht die Rede. „Ich wollte eine Powerpoint-Präsentation mit Bildern von Oebel machen“, sagt Werner Smetz. Doch mit Beginn seiner Recherche habe er gemerkt, dass es über die Geschichte im Ort eine Menge mehr zu erzählen gibt, mehr als in eine Präsentation rein passt. In knapp vier Jahren Arbeit ist schließlich ein 90 Minuten langer Film entstanden, der durch Vereinsleben, Arbeit und Entwicklung in Oebel seit 1950 führt, teils auch noch weiter zurückreicht.

„Etwa eineinhalb Jahre haben wir für die Planung gebraucht“, sagt der 66-Jährige, der auf der Schindheide geboren ist. Als er sich entschied, einen Film zu machen, bekam er Unterstützung von seinem Neffen Marco Smetz (45). „Er arbeitet in der IT-Branche und macht in seiner Freizeit auch viel mit Film und Schnitt,“ sagt Werner Smetz. Er selbst ist gelernter Industriemeister und Refa-Techniker. „Ich hatte noch nie im Leben ein Drehbuch geschrieben.“ Doch dies änderte sich mit dem Filmprojekt. Kurzerhand wurde das Wohnzimmer im Haus in Oebel zu einem Filmstudio. Mit drei Kameras, großen Scheinwerfern und Bruder Heinz Smetz (67) als Kameramann. In mehreren Sitzungen drehten die Männer Material, in dem Werner Smetz und Zeitzeugen Mia Neuenhofen (81), Hannelore Lennartz (74), Willi Coenen (80) und Wilfried Vogt (74) durch die Geschichte Oebels führen.

Info Vorführung im Kultursaal der Burg Brüggen Filmpremiere im Kultursaal der Burg Brüggen Termine Der Film „Oebel im Jahr 1950“ wird am 28. und 29. November und 17. Januar um jeweils 18 Uhr im Kultursaal gezeigt. Einlass ab 17.30 Uhr, Eintritt frei. Anmeldung Telefonisch unter der Nummer 02163 59007 oder 0173 7257232, oder per E-Mail an w.smetz@gmx.de.

Insgesamt rund vier Jahre habe er gebraucht, um Fotos und Geschichten zusammenzutragen. „In dieser Zeit war ich bei jedem in Oebel, der etwas beitragen konnte“, sagt Smetz. Auf knapp 1000 Stunden schätzt er den Umfang der Recherche. Bis zu einem Altenheim in Hannover führten einige seiner Nachforschungen. Eine Herausforderung: Über Oebel habe es kein konkretes Buch- oder Filmmaterial gegeben, sagt Smetz. Dies sei auch zugleich der Hauptgrund für ihn gewesen, am Film zu arbeiten. „Ich wohne bereits seit 1953 in Oebel. In dieser Zeit habe ich natürlich viele Menschen kennengelernt“, sagt Smetz. „Doch in den vergangenen Jahren hatte ich oft das Verlangen, mehr über Oebel, seine Bewohner und deren Vergangenheit wissen zu wollen.“

Werners Bruder Heinz Smetz mit Hannelore Smetz, er war der Kameramann. Foto: smetz/Smetz

Einer der Mittelpunkte des Films ist die Geschichte der Dachziegelei BAG, die bis zur Gründung 1889 zurückreicht. Smetz: „Die Dachziegelei war damals der größte Arbeitgeber.“ Weiteres Ziel neben Erhalt und Zusammenfassung der Heimatgeschichte sei es gewesen, die Lebensleistung der Menschen aus der Kriegsgeneration in den Mittelpunkt zu setzen und zu würdigen, sagt Smetz. Doch der Film sollte auch das Lebensgefühl nach Kriegsende zeigen: „Die Zeit nach dem Krieg war besonders ab 1950 geprägt von Aufschwung und Mut zur positiven Veränderung.“ Dies sei deutlich zu beobachten gewesen: „Es wurde wieder vermehrt geheiratet, rauschende Familienfeste wurden gefeiert, die Menschen kauften schöne Bekleidung und erste Luxusgüter wie Fernseher, Motorräder oder Autos.“ Zum Lebensmittelpunkt für Vereine, aber auch private Feiern gehörte die Gaststätte „d‘r Jeetepött“. Smetz bezeichnet das Lokal als das Herz von Oebel: „Viele Vereine hatten dort ihr zu Hause, und viele Feste wurden dort gefeiert.“ Christine „Stinna“ Lennartz eröffnete 1954 in Oebel mit ihrem Mann Peter und Sohn Günther die Gaststätte. Am Anfang gab es nur drei kleine Tischchen und eine selbst gezimmerte Theke. Doch dies änderte sich mit steigendem Andrang und die Gaststätte vergrößerte sich mehrmals. „Als Schwiegertochter Hannelore mit ins Geschäft eintrat, wurden immer mehr große Familienfeiern im Jeetepött gefeiert, denn Hannelore war eine perfekte Köchin“, sagt Smetz. Sie übernahm auch später das Geschäft. 2017 jedoch schloss die Gaststätte aus Altersgründen.