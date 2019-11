Polizeieinsatz in Viersen : Nach Raub: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Polizeieinsatz in Viersen

Der Mann wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Foto: dpa/Oliver Berg

Viersen Der Täter war bereits wegen anderer Taten zu Bewährungsstrafen verurteilt worden.

Polizisten haben am Dienstag einen 20-jährigen Mann, der aus Kenia stammt und bisher in Viersen wohnte, wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen festgenommen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war der 20-Jährige bereits wegen anderer Straftaten zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Nun hätten Ermittler der Dülkener Kriminalpolizei ihm weiterhin einen versuchten Raub am vergangenen Wochenende nachweisen können. Der Mann wurde einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.