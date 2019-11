Viersen : Herausforderung: Adventskranz selbst basteln

Viersen Im Laufe seines Lebens sollte ein Mann einen Baum pflanzen, ein Haus bauen und einen Sohn zeugen. Und wenn all das erledigt ist? Kommen die wahren Herausforderungen. Unser Autor hat erstmals versucht, einen Adventskranz selbst zu basteln. Und dabei viel gelernt.

So ein gemeinsames Adventskranzbasteln mit Sekt und Fingerfood und netter Gesellschaft ist eine schöne Sache, weil es mir gegen mein FOMO hilft (diese „Fear of Missing Out“ – die Angst, etwas zu verpassen). Zugleich schafft es die Grundlage für mein JOMO („Joy of Missing Out“ – die Freude daran, eine Party zu verpassen. Am ersten Advent bleibe ich schön zu Hause und erfreue mich an meinem Adventskranz. Ach je, der muss ja erstmal fertig werden).