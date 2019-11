Radverkehr in Viersen : Pläne für Radweg an der Freiheitsstraße

Auf dem Abschnitt zwischen Bahnhofstraße und Brüsseler Allee sollen die Planer die verschiedenen Varianten in der Theorie anwenden und vergleichen. Foto: Nadine Fischer

Viersen Die Viersener Stadtverwaltung möchte verschiedene Varianten für einen durchgängigen Radweg an der Freiheitsstraße prüfen lassen. Das Ziel ist eine klimafreundlichere Verkehrsführung. Auch der Busverkehr soll berücksichtigt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nadine Fischer

Noch während unter der Freiheitsstraße der Tiefensammler entsteht, starten oben die Vorarbeiten für einen neuen Radweg zwischen Viersen und Mönchengladbach – das ist jetzt erstmal das Ziel, das die Viersener Stadtverwaltung anpeilt. „Wir werden versuchen, parallel zu arbeiten“, sagt die Technische Beigeordnete Susanne Fritzsche. Bevor es losgehen kann, muss allerdings noch etwas Entscheidendes geklärt werden: Was für ein Radweg soll es denn bitte werden? Sollen auch Busse die Spur nutzen können? Und: Ist für eine klimafreundliche Verbindung zwischen Viersen und Mönchengladbach überhaupt Platz an der Freiheitsstraße? Die Stadtverwaltung schlägt vor, ein Planungsbüro damit zu beauftragen verschiedene Varianten in der Theorie zu prüfen. „Wir müssen sehen, was die Straße hergibt. Es muss dort besser für die Radfahrer werden“, betont Fritzsche. Doch Autofahrer, Fußgänger und Nutzer des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) müssten in der Planung natürlich auch berücksichtigt werden.

In der nächsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Planung am Dienstag, 3. Dezember, ab 18 Uhr im Sitzungssaal im Forum am Rathausmarkt in Viersen, stellt die Verwaltung ihre Idee vor. Die Politiker sollen dann entscheiden, ob sich ein externes Planungsbüro mit „klimafreundlicher Verkehrsführung“ an der Freiheitsstraße befassen soll. Dafür müsste die Stadt 60.000 Euro ausgeben. „Aufgrund fehlender personeller Kapazitäten kann dieses Projekt nicht vollumfänglich stadtintern bearbeitet werden“, erläutert Fritzsche in der Sitzungsvorlage.

Info Die Fahrbahn muss erneuert werden Tiefensammler Voraussichtlich bis 2022 bleibt die Freiheitsstraße Großbaustelle, weil die NEW unterirdisch einen Regenrückhaltekanal – auch Tiefensammler genannt – anlegt. Danach muss die Fahrbahn erneuert werden. Die Stadt nutzt das, um die Verkehrsführung zu ändern.

Schon im Sommer hatte Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) betont, eine grün gekennzeichnete und abgepollerte Spur für Radfahrer nach Berliner Vorbild „ist für die Freiheitsstraße genau mein Ziel“ – natürlich müsse der Straßenbaulastträger Straßen NRW einverstanden sein. Bislang gibt es keinen durchgängigen, einheitlichen Radweg an der Freiheitsstraße: „Teilweise sind straßenbegleitende Radwege, gemeinsame Rad-/Gehwege, Radfahrstreifen oder einseitig geführte Zweirichtungsradwege vorhanden“, legt Fritzsche in der Sitzungsvorlage dar. Drei Varianten haben ihr Team und sie mittlerweile „grob erarbeitet“, sagt die Technische Dezernentin, die müssten nun baulich geprüft werden. „Natürlich können die Planer auch noch neue Ideen einbringen“, ergänzt sie. Vorgesehen ist, dass den Planern das Teilstück der Freiheitsstraße zwischen Bahnhofstraße und Brüsseler Allee/Josefsring als Beispiel-Abschnitt dient. Anhand dessen sollen sie die verschiedenen Varianten vergleichen. Variante eins sieht vor, dass die Freiheitsstraße für den Autoverkehr einspurig wird und die zweite Spur zu einer „kombinierten Bus- und Radspur“ wird, wie Fritzsche und Harald Droste, Leiter der Abteilung Stadtentwicklung, es ausdrücken. „Wobei wir bei so einer Umweltspur das Problem sehen, dass der ÖPNV dann verlangsamt würde. Das hat ja mittlerweile auch die Stadt Düsseldorf bei der Betrachtung der von ihr eingerichteten Umweltspur bemerkt“, erklärt Fritzsche. Aber: „Zur klima­freundlichen Nahmobilität zählen Busse auch dazu“, ergänzt sie, also wird auch untersucht, wie eine Verbesserung des ÖPNV in der Planung berücksichtigt werden kann.

Viersens Technische Beigeordnete Susanne Fritzsche und Harald Droste, Abteilungsleiter Stadtentwicklung, haben sich schon grob mit der Planung befasst. Die Feinarbeit soll ein externes Ingenieurbüro übernehmen. Foto: Nadine Fischer

Für Variante zwei sollen die Planer skizzieren, wie sinnvoll es wäre, neben der für motorisierten Verkehr zweispurig geführten Freiheitsstraße einen – zum Beispiel durch Steinpoller – baulich abgegrenzten Radweg anzulegen. Als dritte Variante sollen die Planer untersuchen, welche Vor- und Nachteile ein auf die Fahrbahn gemalter Fahrradstreifen bieten würde. Fritzsche betont, in der Planung müsse natürlich auch berücksichtigt werden, dass die Straße stark von Feuerwehr und Rettungswagen genutzt wird.

Als Defizit haben Fritzsche und Droste aber nicht nur ausgemacht, dass es bisher keinen durchgängigen Radweg an der Freiheitsstraße gibt. Auch an den Knotenpunkten auf der Strecke zwischen Willy-Brandt-Ring und Bachstraße bestehe Handlungsbedarf, betont Droste – und das betreffe alle Abzweigungen. Das externe Planungsbüro soll also auch erarbeiten, wie Kreuzungen für die Radler sicherer werden, wie die Hauptstraße besser und überschaubarer mit den Nebenstraßen verzweigt werden könnte. „Erstmal befassen wir uns jetzt mit dem Radweg“, sagt Droste. Danach solle dann auch noch das Ampelsystem an die neue Verkehrsführung auf der Freiheitsstraße angepasst werden.