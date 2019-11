Einbruch in Niederkrüchten : Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Niederkrüchten Die Täter durchwühlten im Haus Schränke und Schubladen.

NIEDERKRÜCHTEN Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 7.30 und 20.10 Uhr in ein Haus an der Straße An Felderhausen in Niederkrüchten eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Täter die Terrassentür aufgehebelt. Im Haus durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stahlen sie Geld. Zeugen, die Hinweise geben können, bittet die Polizei sich unter 02162 3770 zu melden.