Corona-Maßnahmen möglicher Grund : Deutlich mehr Rotaviren-Fälle im Kreis Viersen

Kreis Viersen Schon jetzt gibt es im Kreis Viersen mehr als doppelt so viele Rotaviren-Fälle wie im gesamten Vorjahr. Die steigenden Zahlen hängen wohl auch mit dem Umgang mit der Corona-Pandemie zusammen.

Die Zahl der Rotavirus-Infektionen im Kreis Viersen ist verglichen mit dem Vorjahr deutlich nach oben geschnellt. Das geht aus aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts für meldepflichtige Infektionskrankheiten hervor. „Wurden im gesamten Jahr 2021 im Kreis Viersen neun Infektionen mit dem Rotavirus ärztlich festgestellt, so waren es dieses Jahr bis Anfang August bereits 23“, berichtet Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK classic. „Bedenklich bei dieser Entwicklung ist vor allem, dass Rotaviren insbesondere für Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächten Immunsystem gefährlich sind, im schlimmsten Fall sogar zum Tod führen können“, so Lobscheid.

Die Übertragung erfolgt hauptsächlich durch Schmierinfektion. Die Viren werden dabei durch kleinste Stuhl-Reste an den Händen weitergegeben und können von der Hand in den Mund gelangen. Als Infektionsquelle dienen verunreinigte Lebensmittel oder Gegenstände. Weil Kleinkinder häufig Sachen in den Mund nehmen, sind sie besonders gefährdet. Zudem ist ihr Immunsystem noch nicht so stark ausgebildet wie bei Erwachsenen. Hat eine Infektion stattgefunden, setzt nach ungefähr drei Tagen Durchfall ein, der innerhalb weniger Stunden immer schlimmer wird. Oftmals kommen Übelkeit, Erbrechen, starke Magenschmerzen oder Fieber hinzu.