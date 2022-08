Corona-Pandemie : 83-jährige Radevormwalderin stirbt nach Corona-Infektion

Radevormwald Insgesamt gab es vergangene Woche 829 weitere laborbestätigte Corona-Fälle im Oberbergischen Kreis. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 311,0.

Das Infektionsgeschehen entwickelt sich derzeit sehr unterschiedlich. Waren die Zahlen der Corona-Neuinfizierten in Radevormwald in der vergangenen Woche noch deutlich angestiegen, so sanken sie in den vergangenen sieben Tagen wieder deutlich ab. Vom 1. bis 7. August gab es nach Angaben des Kreises in der Bergstadt 107 Neuinfizierte, vom 8. bis 14. August nur noch 87. Aktuell positiv getestet sind demnach 96 Personen, in Hückeswagen blieb die Zahl mit 23 konstant. Die Zahl der Neuinfizierten sank hier von 22 auf 19 in der vergangenen Woche. In Wipperfürth sind derzeit 79 Personen postiv getestet, die Zahl der Neuinfizierten stieg in der vergangenen Woche um einen von 65 auf 66.