Ungewöhlicher Vorfall in Brüggen : Mann sucht Zigaretten und verursacht einen Unfall mit zwei Verletzten

Der Mann und die Frau wurden per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Foto: dpa

Brüggen Weil ein Autofahrer während der Fahrt nach seinen Zigaretten im Beifahrerfußraum suchte, verursachte er am Samstag einen Unfall. Dabei wurde nicht nur er selbst, sondern auch eine 81-Jährige verletzt.

Weil ein Autofahrer während der Fahrt nach seinen Zigaretten im Beifahrerfußraum gesucht hat, kam es am Samstagabend gegen 19 Uhr auf der Breyeller Straße zwischen Brüggen-Bracht und Nettetal-Breyell zu einem Unfall. Dabei wurde nicht nur der Fahrer, sondern auch eine 81-Jährige verletzt. Dies teilte die Polizei am Montag mit.

Der Brüggener (46) war von Bracht in Richtung Breyell unterwegs. Als er nach den Zigaretten suchte, lenkte er laut Polizei nach rechts und übersah ein Auto am Fahrbahnrand: Dessen Fahrerin, eine 81-Jährige aus Brüggen, hatte dort kurz angehalten. Durch den Aufprall wurde ihr Wagen auf ein Straßenschild und einen Leitpfosten geschoben. Sowohl der Mann als auch die Frau erlitten Verletzungen, deren Schwere am Unfallort nicht zu erkennen war. Zu weiteren Untersuchungen kamen sie per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.